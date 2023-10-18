В Overwatch 2 появятся музыка и предметы корейской группы Le Sserafim

Компания Blizzard объявила о сотрудничестве с южнокорейской группой Le Sserafim. В рамках коллаборации в Overwatch 2 добавят новый режим, предметы и скины.

Фото: Blizzard x Le Sserafim

Помимо этого, авторы игры помогают группе в производстве клипа на их будущий сингл Perfect Night. Партнёрство Blizzard с Le Sserafim — это первая коллаборация серии Overwatch с музыкальными исполнителями. В состав K-pop коллектива входит пять участниц: Сакура, Чхэвон, Юнджин, Кадзуха и Ынчхэ.

Blizzard пообещала раскрыть больше подробностей 30 октября. Тематический контент разработчики добавят в тайтл 1 ноября.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее героя Хандзо на время убрали из соревновательных матчей в шутере из-за бага.