В Epic Games Store раздают хоррор The Evil Within, но не в России

19 октября в Epic Games Store началась раздача хоррора The Evil Within. Культовое возращение Синдзи Миками к хоррорам уже могут забрать пользователи со всего мира, кроме России. К сожалению, в нашем регионе проект недоступен из-за ухода Bethesda с рынка страны.

Вместо этого российские геймеры могут забрать сюжетную головоломку Eternal Threads. Она рассказывает о шести персонажах, которые могут принимать различные решения и тем самым влиять на сюжет. Получить игру полностью бесплатно можно до 26 октября 18:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Secret Mode. Права на видео принадлежат Secret Mode.

Судя по всему, игроки из России также не смогут забрать и The Evil Within 2 — продолжение путешествия Себастьяна Кастелланоса от Tango Gameworks. Её раздача стартует уже 26-го числа.