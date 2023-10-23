Три русскоязычные команды вышли на чемпионат мира по PUBG Battlegrounds

Состав команды Twisted Minds по «королевской битве» PUBG, в который входят два россиянина и два украинца, выиграла главную европейскую лигу — PUBG EMEA Championship: Fall 2023. Коллектив заработал $ 25 тыс. призовых и слот на декабрьский чемпионат мира в Бангкоке.

Также на главный турнир года отобрался российский квартет Question Mark, занявший на PEC Fall четвёртое место — команда набрала необходимые 550 рейтинговых очков. Exalt с опытным Иваном ubah Капустиным осталась на последнем месте, но за счёт хорошего выступления в первой части сезона также поедет в Таиланд.

Фото: Liquipedia

Отметим, что действующие чемпионы мира из Natus Vincere первенство мира пропустят, поскольку заняли лишь 11 место и не смогли попасть в топ-6 европейского рейтинга сезона.

Чемпионат мира PUBG Global Championship 2023 пройдёт с 18 ноября по 3 декабря в Бангкоке, Таиланд. Призовой фонд составит $ 2 млн.