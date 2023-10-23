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Российская Virtus.pro повела в счёте в матче с Entity на The International 2023

Российская Virtus.pro повела в счёте в матче с Entity на The International 2023
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Российский состав Virtus.pro по Dota 2 выиграл первую карту в серии с европейской Entity на The International 2023.

Теперь для выхода в финальную стадию чемпионата мира по Dota 2 коллективу Артёма fng Баршака осталось выиграть одну карту.

Dota 2. The International 2023 . Раунд 2 (нижняя сетка)
23 октября 2023, понедельник. 06:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 0
Entity

Напомним, проигравшая в этом матче команда вылетает с The International, заняв 9–12 место на чемпионате мира. Победитель пройдёт в финальную стадию чемпионата мира по «Доте» и продолжит битву за титул на следующей неделе.

The International 2023 — главный турнир сезона по Dota 2, проходящий с 12 по 29 октября в США. Лучшие команды мира сражаются за престижный трофей и призовой фонд более $ 3 млн.

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