Российская Virtus.pro повела в счёте в матче с Entity на The International 2023

Российский состав Virtus.pro по Dota 2 выиграл первую карту в серии с европейской Entity на The International 2023.

Теперь для выхода в финальную стадию чемпионата мира по Dota 2 коллективу Артёма fng Баршака осталось выиграть одну карту.

Напомним, проигравшая в этом матче команда вылетает с The International, заняв 9–12 место на чемпионате мира. Победитель пройдёт в финальную стадию чемпионата мира по «Доте» и продолжит битву за титул на следующей неделе.

The International 2023 — главный турнир сезона по Dota 2, проходящий с 12 по 29 октября в США. Лучшие команды мира сражаются за престижный трофей и призовой фонд более $ 3 млн.