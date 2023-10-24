Съёмки «Человека-паука 4» запланированы на конец 2024 года — инсайдер

По информации известного инсайдера Даниэля Рихтмана, съёмки «Человека-паука 4» с Томом Холландом планируется начать в конце 2024 года. Если верить данным инсайдера, режиссёром картины снова выступит Джон Уоттс, снявший последние три фильма про героя.

Напомним, что в финале «Нет пути домой» Питер теряет тётю Мэй и переезжает в собственную квартиру. После заклинания Доктора Стрэнджа все забывают о существовании Паркера. Он остаётся один и создаёт себе новый костюм без примочек Тони Старка.

Можно предположить, что в четвёртом фильме покажут самостоятельную жизнь Питера и его первые проблемы, которые он будет решать сам. Кому будет противостоять герой, неизвестно.

Том Холланд вновь должен вернуться к роли Человека-паука.