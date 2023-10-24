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Геймер воссоздаёт в Age of Empires 2 всю карту Скайрима

Геймер воссоздаёт в Age of Empires 2 всю карту Скайрима
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Пользователь Reddit под ником Grouchy_Bluejay4511 сообщил, что занимается воссозданием полной карты Скайрима из The Elder Scrolls 5: Skyrim в Age of Empires 2.

На скриншотах ниже можно увидеть Вайтран, Солитьюд, Виндхельм, Замок Волкихар и озеро Илиналта. Геймер создаёт всё очень точно, чтобы возникло ощущение, будто находишься прямо в Скайриме. Энтузиаст планирует добавить в свой мод более 50 квестов, а также сотню уникальных NPC.

По словам создателя, цель мода — за одну из фракций взять под контроль весь Скайрим. Автор также обещает масштабные битвы и веселье.

Фото: Grouchy_Bluejay4511

Фото: Grouchy_Bluejay4511

Фото: Grouchy_Bluejay4511

Фото: Grouchy_Bluejay4511

По словам разработчика, в ближайшее время он собирается выложить мод в мастерскую Steam, но перед этим его нужно хорошо протестировать.

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