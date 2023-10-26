«Я хочу играть и смотреть баскетбол»: Джон Карпентер — о своём статусе мастера хорроров

Режиссёр «Хэллоуина», «Нечто» и других фильмов Джон Карпентер в недавнем интервью поговорил про свой статус культового режиссёра хоррор-картин. Сам постановщик не считает себя мастером жанра.

По словам Карпентера, он сейчас предпочитает есть мороженое, играть в видеоигры и смотреть баскетбол.

Извините, но я хочу есть фруктовое мороженое. Послушайте, я ни в чём не мастер. Я просто хочу играть в видеоигры и смотреть баскетбол. Это всё, что меня волнует. Я не хочу кого-то беспокоить.

В том же интервью Карпентер подчеркнул, что в основе любого хорошего фильма ужасов должна лежать хорошая история — не количество скримеров или пугающих моментов, а именно хороший сюжет. Именно это режиссёр считает залогом успеха.