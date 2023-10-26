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«Это не показатель профессионализма»: Кристина Асмус — о кинопремиях

«Это не показатель профессионализма»: Кристина Асмус — о кинопремиях
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Актриса Кристина Асмус, известная по сериалу «Интерны» и фильму «Текст», в интервью изданию Boda рассказала о своём отношении к различным кинопремиям. За свою 20-летнюю карьеру Асмус так и не получила ни одной подобной награды.

По словам Асмус, она не сильно расстраивается, поскольку не считает премии показателем профессионализма. Хотя, конечно, актрисе бы хотелось «потешить эго».

Я никогда не получала кинопремии. Да, мы получили множество премий за культовый фильм «Текст», но лично я — никогда. Я как-то нахожусь вне всей этой тусовки. При том, что премии не показатель профессионализма, они часто предсказуемы и всегда субъективны, потешить эго, безусловно, хочется. Ведь премия — нотариально заверенное признание коллег.

Также Асмус отметила, что куда важнее оказаться среди номинантов, чем победить.

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