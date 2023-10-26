Съёмки перезапуска «Детектива Буллитта» от Стивена Спилберга начнутся в 2024 год

По информации издания World of Reel, Стивен Спилберг начнёт снимать свой новый фильм, «Детектив Буллитт», уже в 2024 году. Впервые о ленте заговорили в конце 2022-го.

Главную роль в картине должен сыграть Брэдли Купер. Напомним, что Спилберг выпустит не ремейк, а своеобразный перезапуск оригинального фильма 1968 года. В центре истории ленты был полицейский Фрэнк Буллитт, который ведёт охоту за опасным преступником, убившим важного свидетеля.

Известно, что картина Спилберга тоже расскажет про детектива, но сама история будет полностью другой. Сценарий ленты напишет Джош Сингер.

Чему конкретно посвятят историю в перезапуске, пока неизвестно. Спилберг не спешит делиться деталями своей новой картины.