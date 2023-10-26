Раскрыта дата появления Омни-мэна в Mortal Kombat 1

Первым бойцом в Mortal Kombat 1 из Combat Pack станет Омни-мэн из мультсериала «Неуязвимый». Сами разработчики пока не говорили, когда именно герой появится в файтинге, но дата появилась в магазине Xbox.

Если верить этой информации, Омни-мэна для владельцев абонемента добавят в Mortal Kombat 1 уже 6 ноября. Остальные смогут опробовать героя с 13 ноября.

Фото: IGN

Напомним, что в состав первого набора бойцов войдут также Хоумлендер из «Пацанов», Миротворец из одноимённого сериала, Куан Чи, Ермак и Такеда.

В августе руководитель разработки Mortal Kombat Эд Бун говорил, что Омни-мэн и Хоумлендер не будут копировать друг друга, несмотря на сходство в силе и способностях.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.