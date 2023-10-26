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Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.02 с улучшением оптимизации и устранением багов

Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.02 с улучшением оптимизации и устранением багов
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CD Projekt RED выпустила патч 2.02 для Cyberpunk 2077, который призван устранить баги в дополнении Phantom Liberty и некоторых механиках базовой игры. Авторы исправили более 50 различных ошибок, включая точечные изменения в различных квестах.

Также авторы сбалансировали некоторое оружие, опираясь на отзывы игроков, увеличили урон от попадания во время стрельбы через стекло. Кроме того, уровень розыска полицией теперь не снижается, если дать милостыню бездомному на улицах Найт-Сити.

Наконец, разработчики улучшили быстродействие и стабильность Cyberpunk 2077, устранили визуальные ошибки с прохождением персонажей сквозь транспортные средства, а настройки графики «По умолчанию» на ПК теперь учитывают оборудование геймера и обновлённые системные требования. С полным списком изменений патча 2.02 можно ознакомиться в посте от CD Projekt RED на русском языке.

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