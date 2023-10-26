Alan Wake 2 протестировали на 23 видеокартах — для игры подойдёт и RTX 2060

Сразу после падения эмбарго издание TechPowerUp выпустило большой обзор производительности Alan Wake 2. Эксперты протестировали новинку на ПК с 23 разными видеокартами.

Так, для комфортной игры на максимальных настройках графики в разрешении 1080p и 60 FPS понадобится видеокарта не слабее NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Стоит отметить, что речь идёт именно об ультра-настройках, которые можно снизить, добившись повышения частоты кадров.

Тесты Alan Wake 2 в разрешении 1080p Фото: TechPowerUp

Для игры в разрешении 1440p и 60 FPS понадобится чип помощнее — от RTX 4070 и выше. Опять же, чуть понизив настройки графики, можно будет увеличить частоту кадров на более слабых видеоускорителях.

Тесты Alan Wake 2 в разрешении 1440p Фото: TechPowerUp

В разрешении 4К без рейтрейсинга и DLSS с 60 FPS справляется лишь RTX 4090. Ближайшим конкурентом оказалась RTX 4080, которая выдаёт около 55 кадров в секунду.

Тесты Alan Wake 2 в разрешении 4K Фото: TechPowerUp

В TechPowerUp отметили, что Alan Wake 2 очень гибка в плане настроек графики, поэтому, снизив настройки графики и включив функцию DLSS, можно добиться впечатляющих результатов даже на относительно устаревших чипах в духе RTX 2060.

Релиз Alan Wake 2 состоится уже 27 октября на ПК, Xbox Series и PS5. После релиза авторы планируют поддерживать игру и дальше, выпустив несколько дополнений и патчей с режимом «Новая игра+» и фоторежимом.