Alan Wake 2 вышла на ПК и консолях — это новая игра от создателей Max Payne и Control

27 октября состоялся официальный релиз Alan Wake 2 — новой игры финской студии Remedy, создателей Max Payne, Max Payne 2, Quantum Break и Control. Игра уже доступна на ПК в Epic Games Store, а также на PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Remedy Entertainment. Права на видео принадлежат Remedy Entertainment.

Alan Wake 2 продолжает историю оригинальной Alan Wake и будет хоррором от третьего лица в стиле недавних ремейков Resident Evil. Сюжет проекта рассказывает две взаимосвязанные истории: о писателе Алане Уэйке, запертом в потустороннем мире под названием Тёмная Обитель, и о детективе ФБР Саге Андерсон, расследующей серию ритуальных убийств в городке Брайт-Фоллс.

Критики уже прошли игру и назвали её одним из лучших представителей жанра. На агрегаторе Opencritic у проекта 89 баллов из 100 — журналисты отмечают, что у Remedy получился достойный сиквел и одна из лучших игр года.