Бэтмена, скорее всего, не будет в «Аквамене 2»

Режиссёр «Аквамена» и «Аквамена 2» Джеймс Ван в интервью рассказал, что во второй части, скорее всего, не будет Бэтмена в исполнении Бена Аффлека.

По словам Вана, все сцены с Бэтменом были вырезаны в финальной версии картины. Они якобы были нужны для того, чтобы подстраховаться на всякий случай.

Вероятно, его не будет. Эти сцены были нужны просто для того, чтобы у нас было что-то запасное на случай объяснения временной преемственности, если мы выйдем первыми. Но всё закончилось тем, что «Аквамен 2» выходит после «Флэша».

«Аквамен 2» продолжит историю первой части и расскажет о новых приключениях, в которые придётся погрузиться Артуру Карри. Антагонистом ленты выступит Чёрная Манта.

Премьера «Аквамена 2» состоится 20 декабря.