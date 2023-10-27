Фильм Five Nights at Freddy's вышел в онлайне

Сегодня состоялась мировая премьера фильма по хоррор-франшизе Five Nights at Freddy's. Интересно, что в этот же день картина вышла в онлайне и стала доступна в сервисе Peacock.

Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Критики приняли фильм прохладно. Среди минусов выделяют в том числе скучный сюжет и банальные приёмы запугивания.

Несмотря на это, ленте прогнозируют хорошие сборы, которые за первый уикенд могут превысить $ 50 млн. Кстати, затраты на производство фильма уже отбились.