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Дженна Ортега и Томми Ли Джонсон — в трейлере фильма «Крупный улов»

Дженна Ортега и Томми Ли Джонсон — в трейлере фильма «Крупный улов»
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Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма «Крупный улов». Главные роли в ленте сыграли звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега и культовый голливудский актёр Томми Ли Джонсон.

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права нав видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет расскажет про Тома и Чарли — двух взрослых братьев, которые вместе работают на рыболовецком судне. Однажды обстоятельства вынуждают их пойти на сделку с криминальной бандой из Бостона. В эпицентре опасной ситуации оказывается молодая женщина, Мейбел. Развитие событий требует от героев сложных решений, и узы между братьями, друзьями и возлюбленными подвергаются серьёзной проверке на прочность.

Режиссёром ленты выступил Брайан Хелгеленд, снявший фильмы «Легенда» с Томом Харди и «Расплата» с Мэлом Гибсоном.

Фильм выйдет в российский прокат 7 декабря.

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