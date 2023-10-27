50 лучших фильмов ужасов и триллеров по версии журнала Empire
Журнал Empire составил рейтинг из 50 лучших фильмов ужасов и триллеров за всю историю кинематографа. Вершину рейтинга возглавили «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика, «Чужой» (1979 год) Ридли Скотта и «Хэллоуин» (1978 год) Джона Карпентера.
Топ-20 лучших фильмов ужасов и триллеров по версии Empire
- «Сияние» (1980 год)
- «Чужой» (1979 год)
- «Хэллоуин» (1978 год)
- «Нечто» (1982 год)
- «Крик» (1996 год)
- «Зловещие мертвецы 2» (1987 год)
- «Изгоняющий дьявола» (1973 год)
- «Челюсти» (1975 год)
- «Кошмар на улице Вязов» (1984 год)
- «Плетёный человек» (1973 год)
- «Ребёнок Розмари» (1968 год)
- «Американский оборотень в Лондоне» (1981 год)
- «Кэрри» (1976 год)
- «Рассвет мертвецов» (1978 год)
- «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год)
- «Звонок» (1998 год)
- «Психо» (1960 год)
- «Омен» (1976 год)
- «Техасская резня бензопилой» (1974 год)
- «Суспирия» (1977 год)
Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке. Ранее исследователи назвали самые страшные фильмы ужасов.
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