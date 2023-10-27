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50 лучших фильмов ужасов и триллеров по версии журнала Empire

Журнал Empire составил рейтинг из 50 лучших фильмов ужасов и триллеров за всю историю кинематографа. Вершину рейтинга возглавили «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика, «Чужой» (1979 год) Ридли Скотта и «Хэллоуин» (1978 год) Джона Карпентера.

Топ-20 лучших фильмов ужасов и триллеров по версии Empire

«Сияние» (1980 год) «Чужой» (1979 год) «Хэллоуин» (1978 год) «Нечто» (1982 год) «Крик» (1996 год) «Зловещие мертвецы 2» (1987 год) «Изгоняющий дьявола» (1973 год) «Челюсти» (1975 год) «Кошмар на улице Вязов» (1984 год) «Плетёный человек» (1973 год) «Ребёнок Розмари» (1968 год) «Американский оборотень в Лондоне» (1981 год) «Кэрри» (1976 год) «Рассвет мертвецов» (1978 год) «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год) «Звонок» (1998 год) «Психо» (1960 год) «Омен» (1976 год) «Техасская резня бензопилой» (1974 год) «Суспирия» (1977 год)

Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке. Ранее исследователи назвали самые страшные фильмы ужасов.