Названы самые страшные фильмы ужасов

Издание MoneySuperMarket обнародовало рейтинг самых страшных фильмов ужасов. Список был составлен в рамках специального проекта Science of Scare и с использованием научных методов.

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Для исследования было отобрано 250 человек, которым показывали различные хоррор-фильмы. Также к испытуемым был подключён пульсометр: чем чаще билось сердце, тем страшнее лента.

В ходе эксперимента выяснилось, что самый высокий пульс у людей возникал во время просмотра «Синистера» режиссёра Скотта Дерриксона. На втором месте расположился «Астрал: Онлайн» Роба Сэвиджа, а на третьем — «Паранормальные явления. Скинамаринк».

Топ-20 самых страшных фильмов

«Синистер». «Астрал: Онлайн». «Паранормальные явления. Скинамаринк». «Астрал». «Заклятие». «Реинкарнация». «Улыбка». «Шесть демонов Эмили Роуз». «ООО «Дом Ада». «Два, три, демон, приди!» «Спуск». «Заклятие 2». «Оно» (2014). «Пустошь тьмы и зла». «Паранормальное явление». «Бабадук». «Тихое место 2». «Демон внутри». «Астрал: Глава 2». «Звонок».