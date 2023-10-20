Названы самые страшные фильмы ужасов
Издание MoneySuperMarket обнародовало рейтинг самых страшных фильмов ужасов. Список был составлен в рамках специального проекта Science of Scare и с использованием научных методов.
Фото: DailyMail
Для исследования было отобрано 250 человек, которым показывали различные хоррор-фильмы. Также к испытуемым был подключён пульсометр: чем чаще билось сердце, тем страшнее лента.
В ходе эксперимента выяснилось, что самый высокий пульс у людей возникал во время просмотра «Синистера» режиссёра Скотта Дерриксона. На втором месте расположился «Астрал: Онлайн» Роба Сэвиджа, а на третьем — «Паранормальные явления. Скинамаринк».
Топ-20 самых страшных фильмов
- «Синистер».
- «Астрал: Онлайн».
- «Паранормальные явления. Скинамаринк».
- «Астрал».
- «Заклятие».
- «Реинкарнация».
- «Улыбка».
- «Шесть демонов Эмили Роуз».
- «ООО «Дом Ада».
- «Два, три, демон, приди!»
- «Спуск».
- «Заклятие 2».
- «Оно» (2014).
- «Пустошь тьмы и зла».
- «Паранормальное явление».
- «Бабадук».
- «Тихое место 2».
- «Демон внутри».
- «Астрал: Глава 2».
- «Звонок».
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