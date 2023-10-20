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Названы самые страшные фильмы ужасов

Названы самые страшные фильмы ужасов
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Издание MoneySuperMarket обнародовало рейтинг самых страшных фильмов ужасов. Список был составлен в рамках специального проекта Science of Scare и с использованием научных методов.

Фото: DailyMail

Для исследования было отобрано 250 человек, которым показывали различные хоррор-фильмы. Также к испытуемым был подключён пульсометр: чем чаще билось сердце, тем страшнее лента.

В ходе эксперимента выяснилось, что самый высокий пульс у людей возникал во время просмотра «Синистера» режиссёра Скотта Дерриксона. На втором месте расположился «Астрал: Онлайн» Роба Сэвиджа, а на третьем — «Паранормальные явления. Скинамаринк».

Топ-20 самых страшных фильмов

  1. «Синистер».
  2. «Астрал: Онлайн».
  3. «Паранормальные явления. Скинамаринк».
  4. «Астрал».
  5. «Заклятие».
  6. «Реинкарнация».
  7. «Улыбка».
  8. «Шесть демонов Эмили Роуз».
  9. «ООО «Дом Ада».
  10. «Два, три, демон, приди!»
  11. «Спуск».
  12. «Заклятие 2».
  13. «Оно» (2014).
  14. «Пустошь тьмы и зла».
  15. «Паранормальное явление».
  16. «Бабадук».
  17. «Тихое место 2».
  18. «Демон внутри».
  19. «Астрал: Глава 2».
  20. «Звонок».
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