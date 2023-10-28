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Экранизация Five Nights at Freddy's стартовала в США с $ 68 млн

Экранизация Five Nights at Freddy's стартовала в США с $ 68 млн
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Экранизация Five Nights at Freddy's стартовала в США с $ 68 млн — это лучший результат среди всех фильмов ужасов в 2023 году. Стоит отметить, что одновременно с дебютом в кинотеатрах лента вышла и в онлайн-сервисе Peacock.

Также хоррор показал один из лучших стартов среди всех адаптаций игровых франшиз. Несмотря на это, критики приняли фильм прохладно. Среди минусов выделяют в том числе скучный сюжет и банальные приёмы запугивания.

Сюжет ленты адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

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