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На съёмках фильма Five Nights at Freddy's команду очень пугали аниматроники

На съёмках фильма Five Nights at Freddy's команду очень пугали аниматроники
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Недавно режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's Эмма Тамми дала интервью журналисту издания IGN. В ходе него постановщик рассказал жуткую историю со съёмок картины.

Дело в том, что для производства ленты команда решила использовать настоящих аниматроников. В один момент съёмочный коллектив очень сильно испугался, поскольку один их механизмов самопроизвольно загорелся.

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники.

Экранизация Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в стриминговом сервисе Peacock.

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