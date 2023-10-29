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«Может, это мой последний The International»: zai из LIquid намерен взять паузу в карьере

Шведский киберспортсмен Людвиг zai Уолберг в послематчевом интервью после вылета с The International 2023 сообщил, что планирует взять паузу в карьере профессионального игрока в Dota 2.

Оффлейнер Team Liquid рассказал, что после игры с Gaimin Gladiators успел пообщаться с тренером коллектива Blitz.

После этого матча Уильям подошёл ко мне и сказал, что мне больше нет места в команде после такой игры на Centaur. Думаю, я послушаю его. Может, это мой последний The International. Планирую сделать небольшой перерыв и посмотреть, что из этого выйдет. Не знаю, к чему это приведёт, но игра со счётом 1-10 или 1-11 действительно не должна прощаться.

Team Liquid заняла 5–6-е место на The International 2023 по Dota 2, уступив Gaimin Gladiators со счётом 1:2.