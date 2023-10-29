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Gaimin Gladiators с Дурачьё за 22 минуты разгромила Azure Ray на первой карте матча TI12

Gaimin Gladiators с Дурачьё за 22 минуты разгромила Azure Ray на первой карте матча TI12
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Европейская команда Gaimin Gladiators, в составе которой выступает российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, повела в счёте в рамках матча с Azure Ray из Китая на The International 2023.

Агрессивный пик с Chen и Dazzle позволил «гладиаторам» выиграть первую карту всего за 22 минуты — это самая короткая игра в финальной части TI12 и одна из быстрейших за весь турнир.

Dota 2. The International 2023 . 1/2 финала (нижняя сетка)
29 октября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Gaimin Gladiators
Идёт
1 : 0
Azure Ray

Напомним, победитель этого матча проходит в финал нижней сетки, в котором вечером сыграет против LGD Gaming из Китая. Проигравшая команда занимает четвёртое место и получит $ 172 тыс. призовых.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит c 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Участники ведут борьбу за титул лучшей команды планеты, а также призовой фонд, превышающий $ 3 млн.

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