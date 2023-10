Фильм Five Nights at Freddy's показывает впечатляющие сборы для низкобюджетного хоррора

По информации The Hollywood Reporter, экранизация видеоигры Five Nights at Freddy's за первый уикенд заработала в мире более $ 130 млн. Картина показала лучший старт года в прокате для хорроров.

Лента смогла обойти даже сиквел «Проклятия монахини», который собрал на старте $ 88 млн. Более того, фильм Five Nights at Freddy's занял вторую строчку по стартовым сборам экранизаций видеоигр в истории. Впереди только мультфильм «Марио» — он дебютировал со $ 146, 3 млн.

Напомним, что бюджет ленты составил $ 20 млн. Лента начала окупаться ещё до своего выхода из-за продажи прав, а теперь приносит ещё большую прибыль создателям.

Эксперты утверждают, что причина успешных сборов — популярность франшизы у молодой аудитории и скорое начало Хэллоуина.