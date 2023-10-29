Блогер Markiplier должен был сыграть охранника в экранизации Five Nights at Freddy's

Недавно стало известно, что YouTube-блогер Марк Эдвард Фишбах, известный под ником Markiplier, должен был сыграть охранника из начала фильма Five Nights at Freddy's. Однако контентмейкер не смог поучаствовать в съёмках, поскольку был занят работой над экранизацией хоррор-игры Iron Lung.

Блогеру предложили роль, так как во многом именно благодаря его роликам серия Five Nights at Freddy's стала настолько популярной. На YouTube-канале Markiplier более 35,6 млн подписчиков.

Напомним, сюжет ленты адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Премьера экранизации Five Nights at Freddy's состоялась 27 октября.