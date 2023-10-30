Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кристофер Нолан рассказал, почему не считает байопики полезным жанром

Кристофер Нолан рассказал, почему не считает байопики полезным жанром
Аудио-версия:
Комментарии

«Оппенгеймер» — один из самых кассовых фильмов 2023 года и самая кассовая биографическая лента, сумевшая обогнать «Богемскую рапсодию». Но для Кристофера Нолана его биографическая драма о физике-теоретике никогда не задумывалась как байопик.

По словам Нолана, он не любит работать с бесполезными жанрами, а байопик он как раз считает одним из таких. Режиссёр не любит байопики, поскольку считает, что в них показывается лишь упрощённый взгляд на жизнь человека.

Это очень упрощенный взгляд на человека. Если вы пишете биографическую книгу объемом в 500 или 1000 страниц, есть способ сбалансировать всё. Когда вы сжимаете или урезаете сценарий до необходимой простоты, это невероятно сокращает историю человека. Это бесполезный жанр. Я люблю работать в полезных жанрах.

Напомним, что «Оппенгеймер» выйдет в онлайне 21 ноября.

Материалы по теме
Наша Team Spirit — снова лучшая в мире! Как закончился The International 2023 по Dota 2
Наша Team Spirit — снова лучшая в мире! Как закончился The International 2023 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android