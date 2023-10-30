За финалом The International 2023 с российской Team Spirit следили 1,4 млн человек

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — 12-й чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт одержал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переигравший европейскую команду Gaimin Gladiators.

Аналитический портал Escharts опубликовал данные о просмотрах турнира. Оказалось, что на пике за финальным матчем следило 1,442 млн человек, а средняя аудитория TI2023 составила 541 тысячу зрителей.

Краткая статистика The International 2023 Фото: Escharts

Таким образом, тенденция по уменьшению популярности The International продолжается. Для сравнения: пик на прошлом чемпионате мира по Dota 2 составил 1,751 млн человек, а средняя аудитория насчитывала 563 тысячи зрителей. С постковидным The International 2021 и сравнивать не приходится — тогда оба показателя были практически в два раза выше.

The International 2023 по Dota 2 проходил в США в период с 12 по 30 октября. На чемпионате мира по «Доте 2» приняли участие 20 команд, включая четыре коллектива из России. Они боролись за призовой фонд в размере $ 3,1 млн и престижный трофей — Эгиду Чемпионов.