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Мошенники продают урезанную GeForce RTX 3080 Ti под видом полноценной

Мошенники продают урезанную GeForce RTX 3080 Ti под видом полноценной
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По данным издания Videocardz, китайские умельцы начали продавать видеокарты RTX 3080 Ti Laptop для ноутбуков, переделанные в обычные модели. Эта тенденция стала популярной примерно два года назад, в разгар криптомайнинга.

Многие компании на азиатских рынках покупали видеокарты для ноутбуков и продавали их в качестве настольных. В первую очередь, конечно, из-за финансовой выгоды. В последнее время таких продавцов стало больше, но они уже работают с RTX 3080.

Более того, так называемая урезанная GeForce RTX 3080 Ti по своим характеристикам уступает обычной видеокарте.

Издание Videocardz порекомендовало перед покупкой RTX 3080 Ti в Китае или в непроверенных интернет-магазинах проявлять бдительность и лучше изучать технические характеристики устройства.

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