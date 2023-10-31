Инсайдер поделился названием и другими деталями новой консоли Nintendo

Южнокорейский инсайдер под ником For_Ataraxia раскрыл название будущей консоли Nintendo, которая сейчас активно разрабатывается. Если верить его словам, устройство получило название Super Nintendo Play.

Также инсайдер сообщил, что Super Nintendo Play будет гибридным устройством. Его можно будет использовать в портативном режиме или же вместе с телевизором. Притом док-станции уже не будет, её наверняка заменит что-то ещё.

Ещё у новой консоли Nintendo будет поддержка картриджей, как у нынешней Switch или Switch OLED. Кнопки на консоли станут разноцветными, как это было у Super Nintendo Entertainment System.

Официально Nintendo пока что ничего не говорила про новую консоль. Её выпуск ожидается в течение 2024 года (возможно, в его конце).