В Escape from Tarkov началось событие в честь Хэллоуина

Студия Battlestate Games объявила о запуске хэллоуинского события в шутере Escape from Tarkov. Ивент уже начался — в нём могут принять участие все желающие.

Чтобы принять участие в событии, нужно зайти в Escape from Tarkov и убить сильного босса, Зрячего. После этого начнётся загадочный ритуал, в ходе которого нужно убить всех культистов. Отмечается, что босс получился сложным, поскольку у него много здоровья. За победу над врагом игроки получат ценные предметы.

В честь начала события авторы также выложили тематический ролик с хэллоуинской темой. В видео солдаты натыкаются на странных людей в чёрных балахонах. Судя по всему, это и есть жуткие культисты.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.