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Всех участников The International 2023 пригласили в отборочные к ESL One Kuala Lumpur

Всех участников The International 2023 пригласили в отборочные к ESL One Kuala Lumpur
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Организаторы глобального турнира ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн сообщили, что все 20 участников чемпионата мира The International 2023 приглашены в закрытый этап отборочных.

Помимо этого, в квалификации сыграют по одной лучшей команде каждого региона, а также победители открытых отборочных, которые пройдут с 12 по 15 ноября.

Таким образом, от нашего региона приглашения должны получить Team Spirit, BetBoom Team, Virtus.pro, 9Pandas и NAVI. При этом неизвестно, все ли команды решат сыграть на турнире в Малайзии, или же кто-то захочет отдохнуть.

ESL One Kuala Lumpur 2023 станет первым глобальным турниром после The International. Финал пройдёт в столице Малайзии с 11 по 17 октября, призовой фонд составит $ 1 млн.

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