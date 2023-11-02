В Сеть утекли прохождения сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3

Сегодня вечером владельцы предзаказов Call of Duty: Modern Warfare 3 получат ранний доступ к тайтлу. Несмотря на то что до доступа ещё несколько часов, в Сети уже появляются видео с прохождением сюжетной кампании. Так что остерегайтесь спойлеров.

Помимо обычных геймплейных видео с прохождением, также в интернет попал почти 40-минутный ролик со всеми кат-сценами. В них тоже есть спойлеры, так что будьте осторожны.

Ролики с прохождением

Видео доступно на YouTube-канале KevinDice25. Права на видео принадлежат KevinDice25, Activision.

Видео доступно на YouTube-канале KevinDice25. Права на видео принадлежат KevinDice25, Activision.

Все кат-сцены шутера

Видео доступно на YouTube-канале Voiceless. Права на видео принадлежат Voiceless, Activision.

Полноценный релиз Modern Warfare 3 состоится 30 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.