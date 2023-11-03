В России пройдёт турнир по Tekken 7 среди игроков из стран БРИКС с призовым 1,5 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России анонсировала международный турнир по файтингу Tekken 7. Призовой фонд соревнований составит 1,5 млн рублей.

Участие в турнире примут по два игрока из стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, а также члены сборной России. Формат — групповой этап, а затем плей-офф по системе double-elimination.

Фото: ФКС России

Соревнования пройдут 11 и 12 ноября в московской VK Play Арена, причём в воскресенье площадка будет открыта для зрителей.

Ожидается, что для посетителей финала ФКС России подготовит специальную программу. Помимо просмотра игр, зрители смогут поиграть во фриплей-зоне с PlayStation 5, а также поучаствовать в турнире по Mortal Kombat 11 с призовым 50 тыс. рублей.