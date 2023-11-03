Главные анонсы BlizzCon 2023: будущее Diablo 4, World of Warcraft и Overwatch 2

Blizzard провела церемонию открытия BlizzCon 2023, где прозвучали главные анонсы компании на ближайшие 12 месяцев — до следующей выставки. «Чемпионат» рассказывает о главных анонсах.

Будущее Diablo 4

Для «Диабло 4» представили первое расширение Vessel of Hatred. Оно выйдет в конце 2024 года, отправив поклонников вселенной в регион из Diablo 2. Сюжетно он продолжит события основной игры, а главным злодеем станет Мефисто.

Вдобавок впервые представят какой-то новый класс — ранее такого в серии не было.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Вдобавок в ближайшее время в саму игру внесут множество изменений, о которых просили фанаты, а под Новый год проведут специальное событие.

Будущее World of Warcraft

Самый масштабный анонс касался MMORPG. Представили целую сагу — она получила название Worldsoul. В неё вошли сразу три дополнения, которые сразу же и представили:

The War Within. Midnight. The Last Titan.

Первое расширение выйдет осенью 2024 года, а остальные обещают выпускать быстрее обычного. The War Within посвящено Андуину и Траллу.

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

Также показали ролик с другими подробностями The War Within.

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

Вдобавок для поклонников классической версии WoW объявили, что в первой половине 2024 года выпустят Cataclysm Classic.

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

Будущее Overwatch 2

Для героического шутера представили нового героя — Мауга. Его добавят со следующим сезоном, который начнётся 5 декабря. Однако в честь выставки персонажа временно добавили в игру — его дают попробовать в течение 72 часов.

Также Blizzard поделилась планами на 2024-й: