Игроки критикуют Call of Duty: Modern Warfare 3 за слишком короткую кампанию

Вечером 2 ноября в раннем доступе вышла сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 3 для владельцев предзаказов шутера. Однако геймеры раскритиковали её за слишком короткую продолжительность — на её прохождение уходит три-четыре часа.

Для сравнения, на завершение оригинальной Modern Warfare 3 (2011 год) требовалось почти восемь часов. По мнению недовольных фанатов, кампания шутера больше похожа не на полноценную игру, а на дополнение к прошлогодней Modern Warfare 2.

Некоторые отмечают, что большинство сюжетных миссий представляют собой невзрачные открытые локации, которые плохо склеены вместе. Кампания Call of Duty: Modern Warfare 3 получилась одной из самых коротких в истории игр серии.

Полноценный релиз Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл получит поддержку русской озвучки и субтитров.