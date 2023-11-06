В открытую бету The Finals от авторов Battlefield сыграли 7,5 млн человек

Разработчики из Embark Studios похвастались успехами открытой беты The Finals, которая проходила с 26 октября по 5 ноября. За полторы недели в шутер от создателей Battlefield 3 и Battlefield: Bad Company 2 сыграли 7,5 млн человек.

Фото: Embark

Для сравнения: бета Battlefield 2042 в 2021 году достигла 7,7 млн игроков — всего на 200 тыс. человек больше. Стоит отметить, что у The Finals не было большой промокампании от крупного издателя, поэтому тестирование проекта можно назвать крайне успешным.

В Embark Studios поблагодарили геймеров и заявили, что в ближайшее время будут изучать отзывы от игроков и вносить правки в геймплей. При этом у The Finals пока нет даже примерной даты выхода — ранее авторы хотели выпустить свой проект в конце 2023 года.