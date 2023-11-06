«Блэйд» станет вторым фильмом Marvel Studios с рейтингом «18+». Первый — «Дэдпул 3»

Режиссёр грядущего фильма «Блэйд» в интервью Deadline раскрыл, что новая экранизация про вампира получит высокий возрастной рейтинг «R» — аналог нашего «18+».

Для Marvel Studios это будет второй в истории фильм с таким высоким рейтингом: первым станет «Дэдпул 3» в 2024 году. Что ещё интереснее, грядущий уже в январе сериал «Эхо» также будет с высоким возрастным рейтингом, аналогом того же «R».

За последнее время Marvel Studios значительно пересмотрела свой подход к проектам — видимо, именно поэтому «Блэйду» позволили выдать высокий возрастной рейтинг. При этом, как сообщают источники СМИ, бюджет фильма окажется рекордно скромным — меньше $ 100 млн. Настолько небольшого бюджета ещё не было в истории Marvel Studios.

Сейчас «Блэйд» запланирован к выходу в феврале 2025 года.