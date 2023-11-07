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Вышел финальный трейлер фильма «Марвелы»

Вышел финальный трейлер фильма «Марвелы»
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Marvel Studios прямо перед выходом ленты «Марвелы» выпустила финальный трейлер фильма. В начале ролика даже есть небольшая ретроспектива с Железным человеком, Мстителями и Таносом.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини киновселенной Marvel окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы.

Роль Капитан Марвел исполнила Бри Ларсон, образ Моники Рамбо воплотила Тейона Паррис, а Мисс Марвел сыграла Иман Веллани.

«Марвелы» станут последним фильмом Marvel в 2023 году: до этого компания выпустила «Человека-муравья 3» и «Стражей Галактики 3». Режиссёром ленты выступила Ниа ДаКоста.

Премьера «Марвелов» состоится 10 ноября.

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