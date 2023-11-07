Режиссёр «Марвелов» рассказал, почему оставил фильм до конца производства

Несколько дней назад сообщалось о том, что тестовые показы фильма «Марвелы» полностью провалились, а режиссёр ленты Ниа ДаКоста оставила проект ещё на стадии постпродакшена и уехала в Лондон для выполнения другой работы.

ДаКоста отреагировала на эту информацию. Постановщица не стала отрицать, что поступила так, но пыталась дать объяснение своим действиям. Как оказалось, она была вынуждена начать работу над новой лентой из-за контракта.

К тому времени, когда я ушла, чтобы начать подготовку к своему следующему фильму, всем было понятно, что представляет собой этот фильм и чего мы хотим. На самом деле это было не так драматично, как думают люди.

Что в итоге получилось из «Марвелов», узнаем 10 ноября, когда фильм выйдет в прокат и получит полноценные оценки от обычных зрителей.