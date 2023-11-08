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«Людей Икс» готовят к киновселенной: глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул на мутантов

На этой неделе президент Marvel Studios Кевин Файги пообщался с журналистом издания Entertainment Tonight. В ходе разговора руководитель открыто намекнул на скорый анонс фильма «Люди Икс».

Сегодня я видел несколько новых эпизодов [мультсериала, который выйдет в следующем году]. Они действительно возвращают нас к сути Людей Икс и к той мыльной опере, которую представляют собой эти персонажи. А потом люди увидят фильм… возможно, совсем скоро.

Напомним, следующим фильмом Marvel Studios станет «Марвелы». Картина расскажет, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо спасают вселенную от таинственной напасти. Ситуацию осложняет то, что при каждом использовании своих способностей героини меняются друг с другом местами.

Мировая премьера ленты состоится 10 ноября.