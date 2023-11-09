Warner Bros. поделилась финансовым отчётом, в котором рассказала, что продажи Mortal Kombat 1 превысили 3 млн копий с момента релиза игры.

Точных данных о продажах прошлых частей нет, но, учитывая, что тираж Mortal Kombat 11 превысил 2 млн копий за первые несколько недель, можно предположить, что нова часть серии показывает примерно такие же результаты.

Mortal Kombat 1 — новая часть популярной файтинг-франшизы, которая как бы выступила её мягким перезапуском. Игра получила в целом неплохие оценки от критиков и аудитории.

Mortal Kombat 1 рассказывает о том, как Лю Кан пытается отбить угрозу своему народу: он собирает лучших бойцов Земли, чтобы вступить в схватку с представителями Внешнего мира и дать им отпор.