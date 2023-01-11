Камерон Монахэн: «Аркейн» и сериал по The Last of Us сняли проклятие игровых экранизаций
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10 января в США прошла премьера сериала The Last of Us. На церемонии также побывал Камерон Монахэн, звезда сериала «Бесстыжие» и игр по «Звёздным войнам» из подсерии Star Wars Jedi. После ивента актёр поздравил авторов шоу с тем, что проклятие видеоигровых адаптаций наконец разрушено, вспомнив в том числе «Аркейн» по League of Legends.
Рад сообщить, что с релизом сериалов The Last of Us и прошлогодней замечательной «Аркейн» проклятие видеоигровых адаптаций наконец-то разрушено.
В комментариях у актёра спросили, что он думает по поводу аниме-адаптаций вроде Castlevania или Cyberpunk: Edgerunners. Монахэн ответил, что, по его мнению, подобные экранизации то самое проклятие не коснулось.
Star Wars Jedi Survivor, следующая игра актёра, выйдет 17 марта только на ПК, Xbox Series и PS5.
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