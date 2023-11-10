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Marvel отложила свои фильмы: в 2024 году выйдет только «Дэдпул 3»

Marvel отложила свои фильмы: в 2024 году выйдет только «Дэдпул 3»
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Зарубежные СМИ, в том числе и Deadline, сообщили о том, что Marvel Studios решила переместить часть своих фильмов на 2025 год, хотя некоторые из них ожидались уже в 2024-ом.

Так, на 2025 год отложили новую часть «Капитана Америка» и «Громовержцев». Среди фильмов Marvel Studios в следующем году выйдет только «Дэдпул 3».

Когда ждать новые фильмы Marvel Studios?

  • «Дэдпул 3» — 26 июля 2024 года
  • «Капитан Америка: Новый дивный мир» — 14 февраля 2025 года (ранее май 2024)
  • «Громовержцы» — 25 июля 2025 года (ранее декабрь 2024)
  • «Блэйд» — 7 ноября 2025 года (ранее 14 февраля 2025)
  • «Фантастическая четвёрка» — 2 мая 2025 года

Также СМИ сообщили, что новый «Капитан Америка» подвергся масштабным пересъемкам из-за провальных тестовых показов.

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