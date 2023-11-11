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Продажи консолей Xbox в 2023 году оказались крайне низкими — аналитики

Исследовательская компания GfK опубликовала новый отчёт. В нём аналитики проанализировали консольный рынок в 2023 году.

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За год выросли общие продажи всех консолей на основных рынках — особенно Nintendo Switch

2023 год стал одним из самых тяжёлых для консолей Xbox — продажи оказались крайне низкими на всех основных рынках

В 2023 году наблюдался рекордный спрос на PS5, который во многом объясняется тем, что консоль редко присутствовала на полках магазинов в 2022-м

Также спрос на PS5 вырос за счёт агрессивных акций в июле и августа, а также релиза бандла с игрой EA Sports FC 24

Согласно данным аналитиков, «чёрная пятница» в 2023 году станет первой, когда консоли Microsoft, Sony и Nintendo не будут в дефиците

Исследователи пришли к мнению, что к масштабной распродаже лучше всего готова Sony, поскольку компания успела выпустить компактную PS5 Slim и несколько бандлов. Однако отмечается, что Microsoft тоже готовит большие скидки на свои продукты

Ранее стало известно, что продажи PS5 превысили 46,6 млн консолей. За прошедший квартал (с июля по сентябрь) поставки PS5 достигли 4,9 млн штук.