Продажи PS5 достигли 46,6 млн единиц, число пользователей PSN растёт

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Sony опубликовала финансовый отчёт за квартал, который закончился 30 сентября. Помимо информации о продажах «Человека-паука 2», стало известно, сколько по всему миру продано PS5.

Согласно данным, продажи PS5 достигли 46,6 млн консолей. За прошедший квартал (с июля по сентябрь) поставки PS5 достигли 4,9 млн штук.

Sony сообщила, что к марту 2026 году планирует выпустить в два раза меньше игр-сервисов — не 12, а 6. Компания говорила ранее, что хочет сделать акцент на одиночных ААА-тайтлах.

Другие данные из отчёта

Число активных пользователей PSN составляет 107 млн человек. Это на 5 млн больше, чем за третий квартал 2022 года

Для PS4 и PS5 было продано 67,7 млн игр. Из общей суммы 67% было куплено в цифре, а остальное — в дисках

PS5 продаётся чуть медленнее PS4

Информацию о количестве подписчиков PS Plus раскрывать не стали. По состоянию на 31 марта 2023 года их было 47,4 млн.