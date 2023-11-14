Том Хиддлстон намекнул, что ещё вернётся к роли Локи в Marvel

Завершился второй сезон сериала «Локи». В честь этого исполнитель роли персонажа Том Хиддлстон в интервью рассказал, что он наверняка ещё вернётся к своему герою, а считать, что этого больше не произойдёт, как минимум неразумно.

По словам Хиддлстона, он постоянно возвращается к роли Локи, даже если прощается с Marvel Studios насовсем. Актёр уверен, что тут будет аналогичная ситуация.

Я дважды в своей жизни прощался с ними. Я написал им и сказал что-то вроде: «Большое вам спасибо. Это было похоже на роль всей моей жизни». Они ответили: «Возвращайся в любое время». Поэтому я думаю, что на данный момент было бы неразумно делать какие-либо выводы по этому поводу.

Сериал «Локи» рассказывает про Локи — одного из самых любимых персонажей фанатов в киновселенной Marvel. На третий сезон шоу ещё не продлили.