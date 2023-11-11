Настолько трогательного произведения в киновселенной не было очень давно.

Второй сезон «Локи» искупает все грехи Marvel: этот сериал хочется только любить

10 ноября врачи поставили Marvel Studios диагноз — раздвоение личности. Всё же именно в этот день компания отправила в мировой прокат «Капитана Марвел 2» и завершила второй сезон «Локи».

Этот дуэт олицетворяет всё лучшее и худшее, что есть в киновселенной Marvel: в фильме бестолковый сюжет и бессмысленные драки, в сериале — роскошная актёрская игра и драма, от которой пускаешь слезу. Фанатам точно стоит забыть о фильме с Бри Ларсон, но вот пропускать «Локи» — преступление.

«Локи»: где смотреть?

Все шесть эпизодов вышли на Disney+. У сериала нет русских субтитров и озвучки, но неофициальные переводы уже в Сети.

Видео доступно на YouTube-канале Red Head Sound — Перевод и Озвучивание. Права на видео принадлежат Disney.

Меньше эпика, больше красивых диалогов и эмоций

Если отбросить лирику и сфокусироваться на сути, сюжет «Локи» уместится в паре абзацев. Помните, как в первом сезоне Сильвия убила Канга? У решения много последствий. К примеру, ответвления больше не контролируются, поэтому их становится слишком много. Темпоральный Ткач, который должен защитить нашу вселенную от других Кангов, не выдерживает нагрузки и вот-вот взорвётся, стерев ближайшие реальности.

Почти весь сезон герои пытаются предотвратить трагедию, поэтому общаются с учёными, ищут слетевшую с катушек Мисс Минутку и даже сталкиваются с забавным Кангом-неудачником. Всё это с интригами, сюжетными поворотами и перемещениями по таймлайнам, но всё равно предельно просто.

Спасти вселенные будет сложно Фото: Disney

Секрет в том, что в этот раз Marvel не пытается ошарашить эпиком. Вместо размаха нам предлагают камерную и проработанную историю в духе «Разделения». Конечно, мы увидим и разрушение миров, и массовые убийства — вот только в центре истории нечто совсем другое.

Как бы странно это ни звучало, но второй сезон «Локи» фокусируется на… Локи. Чего на самом деле хочет бог обмана? Ради чего злодействовал? Почему изменился? Чем готов пожертвовать ради того, что считает правильным? Эти вопросы превращают сериал в качественную драму, где герой Тома Хиддлстона шутит и кривляется, а затем разбивает зрителю сердце.

Сценаристы наконец вспомнили про способности Локи Фото: Disney

Недостатки тоже есть. К примеру, в середине сезона сериал откровенно провисает, повествование временами слишком сумбурное, а действия второстепенных персонажей не всегда логичны. Зато начало и финал мощные, а главные герои предельно хороши — поэтому минусы прощаешь.

Сюжет огорчит только ярых фанатов, которые ждут развития киновселенной Marvel. «Локи» двигает вперёд историю важных персонажей, но на саму КВМ толком не влияет.

Сильвия раскроется с новой стороны Фото: Disney

С этими персонажами не хочется расставаться

Драма работает благодаря актёрам. Во втором сезоне уйма персонажей, но каждый выжимает из экранного времени максимум. Мобиус в исполнении Оуэна Уилсона весь сезон терзается сомнениями насчёт жизни в другом ответвлении. Сильвия растворяется в рутинной работе и по-прежнему ценит свободу превыше всего. Джонатан Мейджорс идеально отыгрывает совершенно разных Кангов. Ну а Тому Хиддлстону достаточно проникновенного взгляда, чтобы у зрителя пошли мурашки по коже.

Хороши даже новички. Уроборос, которого играет оскароносный Ке Хюи Куан из «Всё везде и сразу», невероятно харизматичен. Он прекрасно шутит, порождает курьёзные ситуации и заботливо объясняет правила мультивселенной. Файги, сделай про него отдельный спин-офф!

Все эти ребята создают поразительную «химию». Диалоги завораживают, а судьбы героев реально волнуют. Если с кем-то происходит беда, на мультивселенную не надеешься. Плевать, что где-то живёт другая версия персонажа, — я ведь влюбился в конкретную.

Уроборос великолепен Фото: Disney

Второй сезон «Локи»: стоит ли смотреть?

«Локи» — редкий проект Marvel, который заслуживает внимания. Посмотреть его стоит даже тем зрителям, что устали от супергероев и решили больше не включать проекты Кевина Файги. Возможно, после «Локи» они дадут КВМ второй шанс.

Оценка второго сезона «Локи» — 8/10

Понравилось

Сюжет хоть и простой, но нереально трогательный

Актёры великолепны, а Том Хиддлстон — гениален

Финал вызывает бурю эмоций.

Не понравилось