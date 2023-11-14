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Тайка Вайтити не подписан на съёмки «Тора 5»

Тайка Вайтити не подписан на съёмки «Тора 5»
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Недавно режиссёр Тайка Вайтити поговорил с журналистами издания Business Insider. В ходе беседы постановщик заявил, что не принимает участие в работе над фильмом «Тор 5» — он хочет сосредоточиться на других фильмах.

Я знаю, что не буду участвовать в производстве «Тора 5». Я собираюсь сосредоточиться на других фильмах, на съёмки которых подписался.

В конце октября инсайдер Дэниел Рихтман со ссылкой на свои источники рассказал, что Marvel уже запустила в производство пятую часть «Тора» с Крисом Хемсвортом в главной роли. Имя режиссёра будущей картины пока держится в секрете.

Напомним, мировая премьера последнего фильма про героя «Тора: Любовь и гром» состоялась в июле 2017 года. Сроки и дата выхода следующей части серии не раскрываются.

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