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Возобновились съёмки фильма «Веном 3»

Возобновились съёмки фильма «Веном 3»
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Актёр Том Харди опубликовал в социальных сетях фотографию и объявил, что возобновился съёмочный процесс фильма «Веном 3». Его приостанавливали из-за забастовок в США, но теперь они все закончились.

Сколько займёт производство ленты, неизвестно. Ранее появлялась информация, что триквел про Венома выйдет в октябре 2024 года. Теперь же лента ожидается 8 ноября 2024 года.

Фото: Соцсети Тома Харди

Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что фильм будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хоть и быстро вернулся домой. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Режиссёром триквела выступит Келли Марсел — ранее именно она была главным сценаристом первых двух частей.

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