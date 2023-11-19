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Отзывы о Starfield от игроков опустились в Steam до «смешанных»

Отзывы о Starfield от игроков опустились в Steam до «смешанных»
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19 ноября внимательные пользователи обратили внимание, что отзывы о Starfield от игроков опустились в Steam до «смешанных». На момент написания новости космическая RPG от Bethesda имеет только 69% положительных обзоров из 75 тыс.

Напомним, в сентябре Starfield стартовала в цифровом магазине Valve с 87% одобрительных рецензий от геймеров. Также в начале этой недели онлайн новой игры Bethesda в Steam опустился ниже онлайна специального издания «Скайрима» — 12,3 тыс. человек против 12,7 тыс.

Среди основных претензий фанатов к Starfield можно выделить скучный геймплей, локации, неинтересный сюжет, диалоги, множество пустых и однообразных планет, а также посредственная оптимизация.

Starfield от авторов серии «Древние свитки» вышла 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. За первые две недели после релиза в космическую RPG сыграло более 10 млн человек

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