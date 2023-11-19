Финал чемпионата мира по League of Legends собрал 6,4 млн зрителей — это новый рекорд

19 ноября прошёл финальный матч чемпионата мира по League of Legends между командами Weibo Gaming и T1. Напомним, победителем из сражения вышла южнокорейская T1 — команда заработала $ 445 тыс. и главный трофей турнира — Кубок призывателей.

Финальное противостояние турнира смотрели в пике 6,4 млн зрителей — это новый рекорд среди всех киберспортивных событий. Из этого числа 3,2 млн человек наблюдали за матчем на YouTube, а 2,5 млн — на Twitch.

Фото: Esports Charts

Турнир 2023 World Championship проходил с 10 октября по 19 ноября на LAN в Сеуле, Южная Корея. За призовой фонд в размере $ 2,225 млн сражались 22 коллектива из разных стран.

Также разработчики League of Legends из Riot Games раскрыли, что чемпионат мира по игре в 2024 году пройдёт в Великобритании.